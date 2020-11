Salvatore Esposito: “Speriamo che domenica Ibra si inceppi. Insigne è il più grande talento del calcio italiano. Mertens ormai è più napoletano di noi”

L’attore napoletano Salvatore Esposito è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma “Radio Goal”.

“Speriamo che domenica Ibra si inceppi e il Napoli riesca a dimostrare di essere una grande squadra e di poter competere con tutti. Come ho conosciuto Ibrahimovic? Lui è un grande fan di Gomorra e io ho un amico che vive a Parigi e che è amico anche di alcuni giocatori del PSG. La mia compagna qualche anno fa mi fece fare dei video auguri per il mio compleanno da diversi calciatori tra cui Verratti, Lavezzi e Ibra. Poi fui invitato dalla società e conobbi alcuni di loro tra cui appunto anche Zlatan.

Durante il lockdown ero in America per le riprese di Fargo e seguivo il Napoli grazie a Internet. Spesso dovevo svegliarmi ad orari assurdi per guardare le partite in diretta.

Lorenzo Insigne è un grande giocatore e negli ultimi anni è diventato il più grande talento del calcio italiano. Il grande rammarico è averlo visto in panchina in quell’Italia-Svezia. Lui sicuramente spera di vincere lo scudetto con la squadra della sua città.

Con Mertens ci scriviamo spesso e ci commentiamo sui social: ormai è più napoletano di noi. Secondo me, questo nuovo modulo è utile ma così Mertens è più penalizzato perché è più costretto a difendere sul primo pensiero ed è più lontano della porta.

Gattuso è uno di quegli allenatori sottostimati dal mercato europeo, ma meglio per noi così resta a lungo qui. Sono sicuro che diventerà un grande anche in Europa”.