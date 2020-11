Rai – Bakayoko e Ospina hanno recuperato e giocheranno titolari contro il Milan. Domenica ci sarà Mertens al posto di Osimhen

Il giornalista della Rai, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma “Radio Goal”. Venerato ha dato aggiornamenti riguardo la partita contro il Milan di domenica.

“Bakayoko si è allenato, è pienamente recuperato e sarà convocato domenica. Anche Ospina ha recuperato e giocherà titolare contro il Milan, mentre Meret giocherà giovedì prossimo contro il Rijeka.

Per domenica, ad oggi siamo al 51% per il 4-2-3-1 e 49% per il 4-3-3. Osimhen non sarà convocato: pronto Mertens al suo posto contro il Milan, mentre Petagna sarà titolare contro il Rijeka“.