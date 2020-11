NAPOLI MILAN PROBABILI FORMAZIONI – Dopo la pausa per le Nazionali, il Napoli tornerà in campo per affrontare il Milan di Pioli. La sfida valida per l’8^ giornata di Serie A 2020/2021 è in programma per domenica 22 novembre, calcio d’inizio alle ore 20:45 sul palcoscenico dello Stadio San Paolo.

Una situazione non facile per entrambe le squadre. Il Milan avrà in panchina Daniele Bonera in seguito alla positività di Stefano Pioli e del suo vice Giacomo Murelli al Covid-19. D’altra parte anche gli azzurri dovranno fare i conti con alcune assenze. Si attendono infatti notizie sulle condizioni di Victor Osimhen, che ha rimediato un infortunio ad una spalla nel corso della sfida tra Nigeria e Sierra Leone. Da valutare anche le condizioni di Bakayoko, che dopo un malessere è tornato ad allenarsi quest’oggi. Mentre un’assenza certa è quella di Hysaj in quanto positivo al Covid-19 ed attualmente in isolamento in Albania.

NAPOLI MILAN PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Fabian Ruiz; Lozano, Insigne, Mertens; Petagna.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kajer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.