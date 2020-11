Iannicelli: “Perché non assegnare la 10 a Insigne anche a Napoli? Avrebbe un enorme valore simbolico ed emotivo”

Il giornalista napoletano Peppe Iannicelli su Opti Magazine “chiede” al Napoli di assegnare la maglia numero 10 a Lorenzo Insigne.

“La società azzurra decise di ritirare la maglia numero 10. Eppure l’ascesa di Lorenzo Insigne ha cominciato a scalfire questo convincimento granitico. Già diversi tifosi hanno manifestato il desiderio di vedere nuovamente in campo la maglia numero Dieci indossata da Lorenzo Insigne. Sarebbe una consacrazione formidabile per l’attaccante di Frattamaggiore che ormai sembra aver legato la sua carriera ed il suo destino al Napoli.

Assegnare a Lorenzo Insigne la Dieci di Maradona avrebbe un enorme significativo simbolico ed emotivo. Una sorta di trasferimento di karma con la speranza che propizi il ritorno alla vittoria del Napoli in Italia ed in Europa. Il dibattito si è appena acceso e non mancherà di dividere i pro ed i contro Lorenzo Insigne. Sono i meravigliosi eccessi del calcio e Lorenzo Insigne sa bene come reti e vittorie possono convincere tutti”.