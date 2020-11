UFFICIALE – Valeri arbitrerà Napoli-Milan. Doveri quarto uomo, al VAR Irrati

Nella giornata odierna l’AIA ha reso note le designazioni degli arbitri in vista della ottava giornata di Serie A. Il Napoli scenderà in campo alle 20:45 al San Paolo contro il Milan, in una sfida delicatissima. Entrambe le squadre infatti sono accreditate come papabili vincitrici dello scudetto, e il Napoli vincendo raggiungerebbe i rossoneri.

A testimonianza dell’importanza della sfida, è Valeri l’arbitro designato. Stabilmente in Serie A dal 2007 e premiato come miglior arbitro nel 2018, Valeri è tra le figure di spicco dell’attuale roster arbitri. Il bilancio degli azzurri con Valeri è positivo: 16 vittorie, 5 sconfitte e 7 pareggi. In particolare, il Napoli si è imposto sotto la direzione di Valeri a Pechino, vincendo la Supercoppa con la Juve. L’ultima sfida diretta dall’arbitro romano al San Paolo ha visto i partenopei battere l’Udinese 4-2.

Completano la squadra arbitrale Giallatini – Colarossi come assistenti, Doveri da quarto uomo, Irrati al Var coadiuvato da Paganessi.