Insigne illumina l’Italia, piovono elogi dalla telecronaca RAI: “Migliore in campo, prova da leader. Da 8 in pagella”

Al termine del primo tempo del match di Nations League tra Bosnia e Italia gli azzurri sono avanti per 0-1. Grande protagonista è Lorenzo Insigne, autore di un assist favoloso per la rete di Belotti.

Il capitano del Napoli ha stupito tutti anche con un controllo al volo dopo un lancio di oltre 40 metri di Barella, stop a seguire a eludere il difensore e via verso la porta: il tiro a giro però si stampa sul palo.

Insigne è stato autore anche di vari recuperi difensivi, sottolineati dai telecronisti Rai. In studio Enrico Varriale ha commentato il primo tempo: “Il migliore in campo è indiscutibilmente Insigne. Per lui una prova da vero leader di questo Nazionale“.

Al calciatore azzurro è stato dato il voto 8 per la prestazione nel primo tempo.