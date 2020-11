Auriemma: “Domenica Gattuso non cambierà modulo, ma Petagna partirà in panchina. Mertens titolare con Elmas trequartista”

In diretta su Radio Marte il noto giornalista sportivo Raffaele Auriemma ha detto la sua riguardo la prossima formazione del Napoli. Gli azzurri dovranno affrontare per il prossimo turno di campionato il Milan di Pioli, risultato positivo al Covid. Resta però da sciogliere il nodo prima punta. Victor Osimhen è infatti indisponibile a causa dell’infortunio rimediato con la Nigeria.

Secondo Auriemma “Gattuso non cambierà il modulo, resterà con il 4-2-3-1, ma in attacco ho la sensazione che non giochi Petagna“. “Io credo” – continua il cronista – “che Mertens sarà al centro dell’attacco, magari coadiuvato da Elmas nel ruolo di sottopunta. Conosciamo la duttilità del macedone, che in più è in stato di grazia“.