Oddo ricorda: “Una volta in ritiro organizzai con Pirlo e Nesta uno scherzo a Gattuso”

Massimo Oddo, ex difensore ed attuale allenatore italiano, ha raccontato a La Gazzetta dello Sport uno scherzo ordito contro Gattuso:

“Due persone agli antipodi, sotto questo aspetto. Con Ibra potevi scherzare sempre e comunque, anche prima di una partita importante. Con Rino occorreva stare attenti a farlo nel momento giusto: a ridosso delle partite e durante gli allenamenti non lo accettava. Comunque entrambe persone spiritose, però occorreva far attenzione a eventuali reazioni: Ibra poteva esibirsi in un calcio volante (ride, ndr) e Rino, se si sentiva troppo preso in giro, diventava pericoloso. Una volta, in ritiro, dormiva in una camera con due letti: io, Pirlo e Nesta gli abbiamo fatto il “sacco” in uno e messo la sabbiolina nell’altro. È venuto a cercarci uno per uno in camera“.