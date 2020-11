Secondo calciomercato.com, José Callejón è finalmente guartito dal COVID. L’attuale attaccante della Fiorentina, club al quale si è accasato a parametro zero in questa sessione di calciomercato estivo, può tornare a giocare regolarmente dopo l’esito negativo dell’ultimo tampone da lui effettuato.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI