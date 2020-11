Italia-Polonia 2-0, decidono Jorginho su rigore e Berardi su assist di Insigne. Subentrati Di Lorenzo, Zielinski e Milik

Finisce 1-0 la sfida tra Italia e Polonia valida per la Nations League. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia l’Italia ha dominato, segnando al 27′ con Jorginho e all’84’ con Berardi. Superlativa la prestazione di Lorenzo Insigne, che ha fatto il bello e cattivo tempo sulla fascia sinistra, creando spesso pericoli e superiorità numerica. Suo l’assist per il raddoppio di Berardi, un filtrante perfetto. Anche un gol annullato per il numero 10 della nazionale. All’89’ il capitano è stato sostituito, e allo stesso minuto è subentrato anche Di Lorenzo.

Zielinski e Milik sono partiti da riserve per la Polonia. Il primo è entrato ad inizio primo tempo per cercare di dare un altro passo alla sua compagine grazie alla sua qualità. Il secondo invece al 74′, poco più di un quarto d’ora per l’attaccante che non ha brillato e rischia sempre di più in ottica europei.