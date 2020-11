Insigne: “Contento per la prestazione, ora testa alla Bosnia. Il risultato finale ci sta anche stretto”

Lorenzo Insigne ha disputato una partita superlativa con la Nazionale. L’Italia ha infatti vinto e dominato contro la Polonia, trionfando per 2-0. Il capitano del Napoli si è visto annullare un gol ed ha inoltre servito l’assist a Berardi per il raddoppio. Lorenzinho è stato intervistato durante il post partita ai microfoni di Rai Sport. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“La prestazione è stata ottima, il mister ci aveva preparato bene e ormai abbiamo una nostra identità. Credo che ognuno di noi sta interpretando il modulo al meglio“.

“Più cattivi sotto porta? Sì, ma riguardando la partita avremmo potuto avere un risultato più alto. Un gol annullato a me, un rigore non concesso a Belotti, un paio di occasioni non sfruttate. Ora testa alla Bosnia”.

“Io migliore in campo? Per me l’importante è aiutare tutti, anche quando non segno mi basta aiutare i compagni a vincere“.