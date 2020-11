Avv. Malagnini: “Sezioni Unite? Nulla di rilevante danno solo più importanza alla vicenda essendo nuova”

L’avvocato Ruggiero Malagnini è intervento ai microfoni di “MarteSportLive”, programma in onda su Radio Marte. Ecco quanto evidenziato:

“Sezioni Unite? Quando ci sono sentenze nuove si procede come nella Corte di Cassazione o in Appello ma non è niente di che, solo che danno un’importanza maggiore a questa vicenda essendo una novità. Il Napoli senza questo ricorso non può ricorrere al Tar, ma credo che De Laurentiis non abbia voglia di fermarsi. Le Sezioni Unite sono una cosa influente, è solo per dare più garanzie visto che fin ora non si è mai discusso sul protocollo”.

“Tar? Il Tar non può decidere di far giocare la partita, sulla materia disciplinare non può intervenire ma può stabilire solo un risarcimento”.