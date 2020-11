Luis Alberto, in diretta sul suo account Twitch, ha commentato in modo molto polemico il nuovo aereo comprato dal presidente Lotito:

“Ho visto l’aereo, così tanti soldi spesi e per noi della squadra invece non c’è niente. Porca tr…”. Oggi Luis Alberto ha anche postato una storia su Instagram in cui ha scritto: “Tutto molto bello, ma quando ci prendiamo cura del dentro? Fingere..”