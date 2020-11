Campania zona rossa: cosa cambia e da quando parte

Campania zona rossa, manca solo l’annuncio ufficiale. La Campania passa da zona gialla a zona rossa. L’Istituto Superiore di Sanità ha dato l’indicazione sulla base dei dati raccolti dal punto di vista epidemiologico e negli ospedali (posti letto). Il Comitato tecnico scientifico ha ratificato e ora si attende l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza.

Nelle regioni a zona rossa, vige il “lockdown soft” una situazione molto simile a quella vissuta in primavera. Bar e ristoranti chiusi, si potrà uscire di casa solo per motivi di lavoro, salute, necessità e studio.

CAMPANIA ZONA ROSSA, COSA CAMBIA

Vietati dunque gli spostamenti tra comuni e la possibilità anche di lasciare l’abitazione se non per motivi di stretta necessità. Si tratta di un vero e proprio lockdown, sebbene il Governo non abbia ancora utilizzato questo termine così pesante.

Chiuse le attività non di stretta necessità, resteranno aperti supermercati, farmacie, tabacchi e ogni attività di primissima necessità. Per quanto riguarda la ristorazione, a differenza della scorsa fase di lockdown, saranno consentite le attività di delivery.

La scuola, invece, vedrà l’ampliamento della didattica alternativa a distanza al 100% per ogni classe. Tra le altre cose, sarebbe consentito svolgere attività fisica nei pressi della propria abitazione, con mascherine e distanze.

QUANDO ENTRA IN VIGORE?

Il prima possibile. L’annuncio del ministro Roberto Speranza e la ratificazione del provvedimento sono attese nelle prossime ore, non entrerà dunque in vigore fin da subito. Verosimilmente sarà Giuseppe Conte a illustrare i cambiamenti, che comprenderanno altre regioni tra cui la Toscana.

De Luca intanto ha dato notizie non troppo negative nel consueto aggiornamento del venerdì: i numeri sui contagi e ricoveri sono in calo, malgrado una situazione ancora più che critica. La Campania valuta inoltre ulteriori misure aggiuntive ai provvedimenti del governo. Altre limitazioni agli orari di uscita, infatti, sono in arrivo nelle prossime ordinanze del governatore.