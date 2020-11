Italia-Estonia, negli ospiti anche un ex Napoli: Frank Livak in Primavera nel 2013-14

L’amichevole di questa sera tra Italia ed Estonia vede uno scontro che, sulla carta, sembra del tutto agevole per la Nazionale di mister Mancini che, causa positività al covid, seguirà la partita da casa in isolamento.

Gli azzurri convocati dal CT dell’Italia sono Insigne, Meret e Di Lorenzo, con quest’ultimo che farà parte degli undici titolari. Nelle fila dell’Estonia invece è presente un ex Napoli.

Si tratta di Frank Liivak, ala destra che attualmente gioca in patria con il Flora, che ha vestito la maglia azzurra con la Primavera dal 2013 al 2014, senza mai debuttare in prima squadra. Classe ’96, era uno dei prospetti di maggiore talento della primavera azzurra ma non ha mai dato seguito alle belle speranze.