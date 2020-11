Italia-Estonia, le pagelle di Marchisio e Varriale: sufficiente la prestazione di Di Lorenzo

Come da pronostico l’Italia è riuscita a battere agevolmente l’Estonia, imponendosi per 4-0. A segno Vincenzo Grifo con una doppietta, Federico Bernardeschi e Riccardo Orsolini.

Buona prestazione del terzino del Napoli Di Lorenzo che inizia in una difesa a quattro nel suo ruolo naturale e a partita in corso, con l’ingresso in campo di Calabria al posto di D’Ambrosio, viene spostato al centro della difesa in coppia con Bastoni, ruolo che già ha occupato con Gattuso la scorsa stagione.

Prestazione dunque più che sufficiente da parte del terzino che, nonostante ciò, ottiene soltanto una sufficienza dall’ex centrocampista della Juventus e della Nazionale Claudio Marchisio. Pagelle condivise dall’altro opinionista in studio, Enrico Varriale.