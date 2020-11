Giletti punge: “Troppe chiamate del Napoli all’Asl. Paura per il Genoa? Però Mertens andava in pizzeria…”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante il programma Radio Goal è intervenuto il giornalista e conduttore di La7, Massimo Giletti. Il noto giornalista si è espresso sulla sentenza del giudice sportivo riguardante la mancata partenza del Napoli in occasione di Juventus-Napoli. Di seguito riportiamo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Al Napoli erano preoccupati che potessero esserci più positivi? Però quando Mertens è andato in giro per ristoranti e pizzerie non mi pareva fosse troppo preoccupato. Nessuna casa di forza maggiore. Ho letto la sentenza, mi sembra che non lasci molto spazio alle trattative con le ASL, se facciamo i furbi e ci applichiamo ad sistema non codificato, allora cerchiamo alibi e sponde.

Ombra sull’intervento ASL? La risposta la lancia Sandulli, ci sono troppi intrecci con le Asl da parte del Napoli, troppe richieste. La storiella è “italiana”, metti un codicillo e lo sfrutti come ti piace. È stata una scelta di società, non entro nel merito, se tutti ragionassero in questo modo allora il campionato non si giocherebbe più. Il punto dolente è quella frase nel protocollo, “salvo intervento dell’ASL”, è uno strumento, bisogna vedere come ci arriva. Bisogna intervenire in modo serio, mettere in punto alla questione. Bisogna dire per rispetto di tutti dire come deve comportarsi una società”.