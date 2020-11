Diaz, psicologo di Maradona: “Diego sta bene ma ha bisogno del sostegno della famiglia”

Il dottore Diego Diaz, psicologo di Maradona, in un’intervista all’Associated Press si è espresso sulle condizioni del campione argentino che a seguito dell’operazione al cervello è tornato in condizioni stabili nella clinica privata Olivos.

Lo psicologo nello specifico ha dichiarato: “Diego Maradona, in certe situazioni, è proprio come tutti gli altri, con gli stessi limiti, difficoltà e vantaggi che ha ogni essere umano. L’importante è che si sia ristabilizzato e che sia controllato in termini di gestione farmacologica, livelli di cibo e riposo. Fondamentale però è la vicinanza della sua famiglia“.

Sulle condizioni di Maradona si è espresso anche il neurologo che l’ha operato, il dottor Lepoldo Luque: “È un paziente che vive agli estremi!“. Lo stesso ha aggiunto che il Pibe de Oro potrebbe ritornare ad allenare la squadra di prima divisione del Gimnasia.