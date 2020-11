Del Genio su Juve-Napoli: “Se si fosse trattato di Juve-Inter non sarebbe successo nulla. La sentenza che ha fatto perdere il Napoli è stata quella di Agnelli”

Nel corso della trasmissione di “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio. Ecco quanto riportato:

“Io mi affido alla mia intelligenza in quanto non sono competente in materia. Nel caso in cui il mio giudizio dovesse essere negativo non è importante, ma persone importanti non possono far dichiarazioni di quel tipo. Se si fosse trattato di un Juve-Inter non sarebbe successo niente. Se vogliamo metterlo sul piano tattico, mancavano dei calciatori come Elmas, Zielinski e Insigne ma al Napoli conveniva giocarla quella sera e non dopo un mese.

L’unica motivazione per non giocare può essere che il Napoli fosse preoccupato per la situazione, perché aveva giocato contro un focolaio, cioè il Genoa. E sarebbe stato il caso di rinviare la partita come Genoa-Torino“.

“Protocollo? Chi cita il protocolla sbaglia, come abbiamo visto il protocollo non funziona. Direi di non affidarci più ai protocolli. La sentenza che ha fatto perdere la partita al Napoli è stata quella di Agnelli nel giorno della partita”.