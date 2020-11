Allan: “In Serie A c’è troppa tattica, sono fortunato a giocare in Premier League”

Allan Marques, ex centrocampista del Napoli attualmente in forza all’Everton, ha rilasciato delle dichiarazioni dal ritiro in Brasile. La mezzala ha messo in primo piano le differenze tra il campionato italiano e quello inglese, preferito dal brasiliano. Ecco quanto dichiarato da Allan.

“Ho la fortuna di essere in Premier League, il campionato più difficile del mondo, che dà grande visibilità. Gioco in un club importante come l’Everton. Il calcio inglese e quello italiano sono molto diversi: in Serie A c’è più tattica, le piccole aspettano l’avversario e si difendono basse. In Inghilterra i ritmi sono altissimi e le squadre cercano la vittoria per tutti i 90 minuti”.