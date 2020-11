BOLOGNA NAPOLI TV DIRETTA – Dopo il match di Europa League disputato contro il Rijeka, che ha visto vincere gli azzurri per 2 reti ad 1, la compagine di Gattuso sarà nuovamente impegnata in campionato. Gli azzurri dovranno vedersela col Bologna, nella partita valida per la 7^ giornata di Serie A. Fischio d’inizio domenica 8 novembre alle 18 nella cornice dello stadio Dall’Ara.

Il Napoli ha battuto il Bologna qui in due degli ultimi quattro scontri diretti (1 pareggio, 1 sconfitta), inclusa una vittoria per 7-1 nel 2017. Tre di queste quattro partite hanno anche visto la squadra ospite segnare almeno 2 gol nel secondo tempo.

Bologna Napoli tv diretta: sky o dazn?

Napoli-Bologna è in programma domani, domenica 8 novembre alle ore 18 allo stadio Dall’Ara di Bologna.

Bologna-Napoli sarà trasmessa in diretta tv dall’emittente satellitare Sky , più precisamente sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

In alternativa, il match sarà fruibile in streaming su Now Tv o Sky Go scaricando le rispettive applicazioni.