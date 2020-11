Il Messaggero – Caso Immobile, la Lazio rischia tre punti di penalizzazione

La Lazio rischia grosso. Il caso Immobile, integrato per la sfida con il Torino e assente con lo Zenit, rischia di pesare parecchio sul cammino dei biancocelesti.

Mai ufficializzata la positività, certo, ma è evidente che qualcosa non sia andato per il verso giusto nell’elaborazione dei tamponi. La violazione del protocollo può essere configurata in caso di una mancata autorizzazione dell’ASL.

La prova, comunque, sarebbe rappresentata dalla partitella del martedì, con Immobile presente. Nel caso in cui Immobile dovesse risultare positivo ai nuovi tamponi, la Lazio potrebbe ricevere una stangata: secondo quanto scrive Il Messaggero, addirittura tre punti di penalizzazione.