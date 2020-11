Il Mattino – De Laurentiis potrebbe applicare una norma Fifa per bloccare le convocazioni in Nazionale

Dopo un tour de force di tre settimane, si prospetta un nuovo stop a campionati e coppe europee. Pronte a tornare in campo infatti le Nazionali, che mai come ora rappresentano un grosso rischio per i club. Il Mattino, nell’edizione odierna, rivela un retroscena sulla possibilità di eludere le convocazioni tramite una norma che De Laurentiis (e non solo) potrebbe applicare.

“Il Napoli sta studiando una via di fuga, insieme ad Inter, Milan, Roma e altre società. De Laurentiis potrebbe avvalersi del nuovo regolamento della Fifa che dà la possibilità di bloccare calciatori destinati a giocare in paesi ad alto rischio di contagi, dato che al rientro avrebbero un obbligo di quarantena di 5 giorni. Potrebbe essere perciò negata la partenza ad Elmas (Macedonia del Nord) e Rrahmani (Kosovo)”.