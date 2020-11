Trevisani: “Rijeka squadra molto solida, non la batti 5-0! Non era facile vincere dopo essere andati sotto”

Nel corso del post partita del match di Europa League tra Rijeka e Napoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Riccardo Trevisani. Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:

“Rijeka? La Real Sociedad qui ha vinto al 93º, ha faticato. Il Rijeka è una squadra molto solida, non lo batti 5-0. Non era facile fare come il Napoli: vai sotto e ne fai due per rimontare. La classifica con tre squadre a pari punti a quota sei non è molto divertente. Non credo però che si ripeterà l’esperienza del Napoli di Benitez, perchè gli azzurri vorranno vendicarsi con l’AZ”.