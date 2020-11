Maradona, il medico: “Diego è lucido, la Tac di controllo è stata eccellente. Non vede l’ora di tornare a casa”

Leopoldo Luque, il medico che ha eseguito la delicata operazione a Diego Armando Maradona e si occupa del suo recupero, si dice soddisfatto del decorso dell’ex numero 10 partenopeo. Di seguito, le sue parole, evidenziate dalla nostra redazione:

“Il decorso di Diego Maradona continua a essere molto buono, la Tac di controllo è stata eccellente. Siamo molto contenti e lui ha tanta voglia di andarsene dall’ospedale, anzi vuole proprio tornare a casa. L’idea però è quella di tenerlo qui almeno un altro giorno.

Per i medici della clinica ci sarebbero le condizioni per dimetterlo, ma aspettiamo e vogliamo trattenerlo fino a domani. Diego può camminare, parla e lo vediamo molto più lucido. Il suo recupero è una notizia eccellente per noi e quando sarà dimesso, sarà comunque tenuto sotto controllo nella sua abitazione”.