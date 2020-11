Caso Maradona – Operazione riuscita! Il Pibe sta bene, ma la figlia si scaglia contro i medici

Il caso Maradona ha tenuto col fiato sospeso tutto il mondo dello sport. Lunedì sera infatti il Pibe de oro è stato ricoverato in un ospedale di La Plata per accertamenti, in seguito ad una forma di depressione e ad un’anemia. La Tac ha però rilevato la presenza di un edema subdurale sul lato sinistro. Subito quindi la decisione dei medici di operare il fuoriclasse argentino per rimuovere l’edema.

“Siamo riusciti a rimuovere il coagulo di sangue. Sta bene, rimarrà sotto osservazione. Dopo l’operazione mi ha sorriso e stretto la mano”. Queste le dichiarazioni del neurochirurgo Luque, che segue Maradona dal 2016. Aggiunge poi: “I parametri sono molto buoni ed anche l’anemia è migliorata: terremo tutto sotto controllo”.

Stando a quanto comunicato dal Clarin, principale quotidiano argentino, la famiglia del diez avrebbe voluto ritardare l’operazione. La decisione è stata però presa da Maradona stesso. Nonostante ciò la figlia Giannina è stata molto dura ed ha rilasciato parole pesanti contro i medici che stanno monitorando la situazione di Diego. “Le persone che stanno intorno a lui lo stanno uccidendo da dentro, senza accorgersene” – ha dichiarato Giannina, mettendo sotto accusa la somministrazione di troppi medicinali.