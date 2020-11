Messi-Barcellona, è rottura! Vicino l’accordo col Manchester City: pronto un pre-contratto per gennaio

“The Telegraph” lancia la bomba: il futuro di Leo Messi a Barcellona è in bilico, ed il City è pronto a fargli firmare un pre-contratto per gennaio. I Citizens, grazie alla carta di Pep Guardiola, possono avere la vinta e convincere la Pulce a firmare per loro.

Dopo le dimissioni di Josep Maria Batolomeu, il club catalano è sempre più in crisi, e si attendono le elezioni presidenziali per scegliere il sostituto dell’ormai ex presidente. Ma Messi ha ormai rotto col suo club storico.