GdS su Osimhen: “Deve ancora migliorare, ma ha ampi margini di crescita”

La “Gazzetta dello Sport”, nella sua edizione odierna, ha fatto un approfondimento sul gioco ed il potenziale di alcuni giocatori azzurri, soprattutto sul potenziale di Osimhen:



“Bakayoko ha già tanti compiti, quelli sulla qualità delle giocate è più legata alla verve di Fabian Ruiz (in attesa del pieno recupero di Zielinski), e anche al regista d’attacco Mertens che nelle ultime gare non è stato brillante. Perché sicuramente Osimhen deve migliorare in fase conclusiva, ma il nigeriano ha una dote incredibile: scatta con una costanza incredibile per 90′ e a volte non è servito nei tempi giusti per sfruttare la profondità che crea. Ecco, in questo la manovra del Napoli deve crescere e Gattuso ci sta lavorando sodo”.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI