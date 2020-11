Arek Milik ritorna sui social. Dopo aver pubblicato un post di auguri per il compleanno di Diego Armando Maradona, l’attaccante polacco del Napoli è ritornato sui social con una foto (su Instagram e Facebook) in compagnia del proprio cane dopo essersi allenato in solitaria.

