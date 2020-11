Diego Maradona Jr: “Mio padre in ospedale perché ha un quadro emotivo particolare, non perché è ricaduto nei vizi del passato”

Diego Maradona Jr è intervenuto a Radio Crc alla trasmissione Il Sogno Nel Cuore per parlare delle condizioni del padre:

“Mio padre è stato ricoverato, perché sta attraversando un momento emozionale particolare. Ieri di concerto con i suoi medici di Buenos Aires ha optato per un ricovero in ospedale per accertamenti. Dietro a questa scelta non c’è alcun motivo fisico.

Nella vita mio padre ha commesso tanti errori. Nonostante le persone coinvolte l’abbiano perdonato, lui ci sta ancora male. A volte mio padre affronta la vita con entusiasmo, altre volte deve fare i conti con quello che è successo. Il suo obiettivo primario è quello di tenere unita la famiglia e far stare bene i figli. Per la prima volta noi fratelli siamo concentrati nel permettere a nostro padre di vivere con serenità il calore della famiglia. Con Dalma e Giannina ci stiamo sentendo, ci sono stati dei passi avanti proprio per amore di papà.

Mio padre non è in ospedale perché è ricaduto nei vizi del passato. Mi sento di smentire con forza queste voci”