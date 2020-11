Castel Volturno – report allenamento: gli azzurri preparano il match contro il Rijeka con una serie di “passing drill” e partitina a campo ridotto

Il Napoli, nella giornata odierna, ha reso pubblico il report dell’allenamento sul proprio sito ufficiale. Gli azzurri preparano il match contro il Rijeka per la terza giornata di Europa League in programma giovedì in Croazia alle ore 18.55.

La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una prima fase di attivazione a gruppi. Successivamente serie di torelli ed esercitazioni di “passing drill“. Chiusura con partitina a campo ridotto.