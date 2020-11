Così come annunciato dall’ANSA, questa sera verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM firmato da Giuseppe Conte. Nel primo pomeriggio ci sarà un incontro tra il Premier, i ministri Speranza e Boccia, le varie Regioni ed il Capo della Protezione. L’obiettivo è quello di non far finire l’Italia in un nuovo lockdown, e quindi attuare delle chiusure mirate.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI