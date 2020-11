Anastasio: “Il Napoli è una squadra da temere, ha una rosa di livello. Mi sento ancora con Insigne e Mertens”

Armando Anastasio, attuale giocatore del HNK Rijeka ed ex azzurrino, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della prossima sfida di Europa League:

“Questa mattina abbiamo fatto i tamponi, aspettiamo i risultati. In squadra ci sono molti positivi, ed è facile contagiarsi, bisogna stare attenti.

Il Napoli è una squadra forte, sta facendo un percorso importante con Gattuso, uno scivolone può sempre capitare, ma la rosa è di livello: è sempre una squadra da temere. Il suo avvio di stagione è stato importante. Se segnassi mi emozionerei, ovviamente, ma non ci penso.

Ho un buon rapporto con Dries Mertens e Lorenzo Insigne, li sento ancora. Durante il mio primo ritiro con Rafa Benitez mi hanno visto crescere.

Il Monza sta lottando per salire in Serie A, mi farebbe piacere tornare anche perché la dirigenza ci tiene a me, ma ora penso solo alla mia squadra attuale”.