Montervino su Osimhen: “Bisogna aspettarlo perché può crescere tantissimo. Pensiamo a Zapata cos’era al Napoli e cos’è adesso”

Nel corso del programma Ne Parliamo il Lunedì in onda su Canale 8 è intervenuto Francesco Montervino sul centravanti del Napoli, Victor Osimhen. L’ex calciatore e attuale dirigente sportivo ha speso parole importanti per l’attaccante nigeriano, di seguito riportiamo le sue parole:

“È proprio forte ma non bisogna esagerare sui commenti, ha fatto un solo goal ma in tanti altri c’è il suo zampino. Anche ieri non ha giocato male, certo è che pesa il goal mancato all’inizio della partita.

Dalle sue qualità aspetti qualcosa in più, alla lunga la sua prestanza fisica diventa imponente, non a caso Gattuso ieri non l’ha cambiato, al 90′ ieri ha piantato uno scatto allucinante, va aspettato. Nei fondamentali deve migliorare, ad esempio di testa ci arriva sempre ma non c’entra la porta.

Gattuso migliora il prodotto e c’è tanto da sperare, anche fisicamente può crescere tantissimo, pensate a Zapata di Napoli e a quello attuale dell’Atalanta“.