Bergomi: “Sassuolo squadra con personalità, continua l’ottimo trend della passata stagione”

Durante il consueto programma “Sky Calcio Club” l’ex capitano neroazzurro ha risposto così al commento del giornalista Fabio Caressa, il quale metteva a confronto Sassuolo e Atalanta, definendo la compagine emiliana la new-entry tra le big seguendo le orme della formazione bergamasca, di seguito la risposta di Beppe Bergomi:

“Gioca in maniera diversa dall’Atalanta, siamo solo all’inizio ma è un trend positivo che si porta dalla stagione scorsa. La squadra non aveva finito benissimo perché aveva mollato. L’allenatore non rimane su un sistema da gioco ma cambia, oggi ha giocato con una difesa a tre. E poi è una squadra che ha personalità e gioca”