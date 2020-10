SKY – Scelte obbligate in attacco, dietro torna Manolas. Valutazioni in corso su Insigne

Dopo l’importantissima vittoria ottenuta sul campo della Real Sociedad in Europa League, il Napoli di Gattuso ospiterà domenica alle 18 un Sassuolo in grande forma, che però dovrà rinunciare ad alcuni elementi fondamentali per la squadra.



Mister Gattuso dunque, reduce da una trasferta molto impegnativa, effettuerà degli inevitabili cambi di formazione. A tal proposito interviene Francesco Modugno ai microfoni di Sky:

“Ci sono prove di formazione, qualcosa cambierà, Bakayoko in coppia con Fabiàn, torna Manolas. In attacco scelte obbligate, Politano, Lozano, Mertens e Osimhen. Valutazioni in corso su Insigne, un po’ di problemi muscolari, una lieve contrattura da gestire, ci potrebbe stare una giornata di riposo”.