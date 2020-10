Sky, Marani: “Mercato intelligente, Koulibaly l’insostituibile. Il vantaggio del Napoli è l’età media bassa”

Matteo Marani commenta così ai microfoni di Sky il buon momento che sta attraversando la squadra di Gattuso, sottolineando i meriti di Giuntoli e della società:

“Il Napoli sta andando bene per meriti di un mercato intelligente. Guardate l’attacco del Napoli, ci sono i goal di Insigne, Mertens, Politano, Lozano e Osimhen.

L’insostituibile però secondo me è Koulibaly: ci ha fatto vedere anche in Europa League che non può mancare assolutamente. Il vantaggio del Napoli è anche l’età media più bassa rispetto a Inter e le altre”.