Ag. Caputo, Fedele: “Ciccio al Napoli? Non è mai esistita una reale ipotesi”

L’agente di Caputo, Gaetano Fedele, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss e ha fatto una precisazione sul presunto interesse da parte del Napoli per l’attaccante del Sassuolo. Ecco quanto evidenziato:

“Caputo al Napoli? Non è mai esistita una concreta ipotesi sul suo futuro in maglia azzurra, la dichiarazione del presidente De Laurentiis ci ha fatto piacere, ma in realtà non c’è mai stato nulla. Il reparto offensivo del Napoli è al completo.

Ciccio sta facendo dei numeri veramente importanti con il Sassuolo, al di là dei gol. Peccato che abbia mostrato le sue capacità un po’ tardi, ma la sua è una bellissima storia da raccontare: in Nazionale è giunto a furor di popolo”.