UFFICIALE – Sassuolo in emergenza: out Berardi, Caputo e Djuricic! Recupera Boga

Grana Sassuolo. Sono out, per la trasferta di Napoli, tre pedine importantissime. Fuori dai convocati, infatti, Berardi, Caputo e Djuricic. Rientra Boga, fermato 46 giorni dal Coronavirus. Queste le scelte dei convocati di De Zerbi in vista della trasferta contro il Napoli.



Portieri: Consigli, Pegolo, Turati, Vitale.

Difensori: Ayhan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos Marlon, Muldur, Peluso, Puccinini, Rogerio.

Centrocampisti: Bourabia, Locatelli, Lopez, Obiang, Steau, Traoré.

Attaccanti: Boga, Defrel, Raspadori



Situazione dunque di totale emergenza per De Zerbi che dovrà fare a meno dei tre giocatori più importanti della squadra in questa stagione.







