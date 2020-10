Alvino: “Legali del Napoli a lavoro per evitare la partenza dei nazionali”

Carlo Alvino, collega di Radio Kiss Kiss Napoli, tramite il proprio profilo Twitter, commenta l’imminente arrivo della pausa per le Nazionali, rivelando un possibile blocco delle partenze da parte del Napoli per limitare i rischi di contagio da Coronavirus. Ecco quanto dichiarato:

“Aumentano i contagi da Covid-19 e cresce l’inquietudine in casa Napoli in vista della prossima sosta per le nazionali, in programma il 15 novembre. I consulenti legali del club sono da giorni al lavoro per cercare di evitare le convocazioni dei tesserati azzurri“.

“Stante la preoccupante situazione sanitaria, per il club è assolutamente necessario evitare che i calciatori possano aggregarsi alle rispettive nazionali, così da evitare altri rischi di contagio”.

