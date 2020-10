Repubblica Juventus-Napoli, i bianconeri non si sono costituiti. A metà novembre il giudizio d’appello

Juventus-Napoli non è ancora finita. Tutti sanno che ai bianconeri è stata concessa la vittoria per 3-0 a tavolino e agli azzurri 1 punto di penalizzazione in classifica. Il Napoli, come ci si aspettava, ha fatto ricorso al giudice amministrativo e ha presentato tutta la documentazione nell’ultimo giorno disponibile, ovvero martedì scorso.

La Juventus non si è costituita e quindi mancherà la controparte nel dibattimento a Roma che dovrebbe avvenire alla metà di novembre. Questo quanto anticipato dall’edizione odierna de La Repubblica.