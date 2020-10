Koulibaly esaltato da tutti i quotidiani: “Ovunque, invalicabile. L’altra metà del cielo e della difesa azzurra”

Kalidou Koulibaly è stato nettamente il migliore in campo ieri contro la Real Sociedad. Un muro contro il quale si sono spente la maggior parte delle azioni della squadra basca. Una partita che vale tutti i milioni che il Napoli ha deciso di non incassare per non cederlo nell’ultima sessione di mercato. E lui è rimasto, volentieri, per dare tutto a questa maglia azzurra. Volano 7 e 7,5 in pagella sui quotidiani odierni. Il Corriere dello Sport, ad esempio scrive: “Ovunque, invalicabile, semplicemente Kalidou il grande. Le prende tutte” . Anche Tuttosport esalta il difensore senegalese: “L’altra metà del cielo e dalla difesa azzurra”.

