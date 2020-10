Secondo quanto riportato dai colleghi di Calciomercato.it, è in corso un incontro a Castel Volturno tra il presidente De Laurentiis e gli agenti di Arek Milik. Si sta infatti trattando per la cessione del polacco a gennaio.

Il tentativo del presidente azzurro è quello di lasciar partire il 99 già a gennaio così da non perderlo a parametro zero a contratto scaduto.