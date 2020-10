Il Mattino – Infortunio Insigne, rischia altre 3 settimane di stop: out sicuramente col Sassuolo

Lorenzo Insigne non ci sarà sicuramente contro il Sassuolo nella gara di domenica al San Paolo. Il capitano del Napoli ieri è stato costretto ad uscire nel primo tempo nuovamente per infortunio. Era già capitato contro il Genoa e per guarire Lorenzo ci ha messo circa 21 giorni.

Probabile che servirà lo stesso tempo per recuperare di nuovo. Potrebbe essere soltanto un risentimento muscolare, se Insigne si è fermato nel momento giusto. C’è ovviamente il pericolo che possa essere qualcosa di più grave ma soltanto le analisi di oggi faranno capire cosa è successo al numero 24 partenopeo. Lo scrive l’edizione odierna de Il Mattino.