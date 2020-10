Guevara: “Meritavamo di più, ci è mancato solo il gol. Non ci sono favoriti per il passaggio del turno, il livello è altissimo”

Ander Guevara, centrocampista della Real Sociedad, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta subita in casa contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Che sapore rimane in bocca? Siamo tristi, volevamo vincere. Ci è mancata un pizzico di fortuna, abbiamo giocato bene in difesa. Serviva più tenacia“.

“Meritavamo di più? Sì, siamo stati superiori, abbiamo avuto tante occasioni, ma non abbiamo fatto gol. Meritavamo di più“.

“Futuro nella competizione? Più complicato. Il livello del girone è altissimo, il risultato testimonia le difficoltà di questo girone“.

“Come ho visto la partita? Speravamo in una partita da vincere con il possesso palla, ma non siamo riusciti a fare gol anche perché il Napoli si è difeso bene“.

“Sensazione di essere all’altezza di squadre blasonate? Ci sta questa lettura positiva, anche oggi abbiamo dato un’ottima immagine di noi. Speriamo di aver reso fieri i nostri tifosi”.

“Napoli e Real ancora favorite per passaggio turno? Non ci sono favoriti in questo momento, il Rijeka anche può mettere in difficoltà, l’AZ ha battuto il Napoli. C’è tanto equilibrio”.