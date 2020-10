DOVE VEDERE NAPOLI SASSUOLO – Dopo l’ottima prestazione in Europa League contro la Real Sociedad, gli azzurri tornano a concentrarsi sui loro impegni in campionato. Il Napoli sarà difatti impegnato contro il Sassuolo nel match valido per la sesta giornata di Serie A 2020/2021. La partita è in programma per domenica 1 novembre alle ore 18 al San Paolo.

Il Napoli ospita il Sassuolo di Roberto De Zerbi, una delle squadre più in forma della Serie A. Seconda contro terza in classifica, entrambe ad 11 punti, per un match che già si prospetta alquanto interessante.

Entrambe hanno segnato tanto in Serie A dall’inizio del campionato, e 14 e 16 goal sono le squadre finora più prolifiche.

Dove vedere Napoli Sassuolo in tv e streaming

Napoli-Sassuolo, gara in programma domenica alle ore 18 al San Paolo verrà trasmessa in esclusiva su Sky Sport per tutti gli abbonati. Il canale di riferimento sarà Sky Sport, numero 253 del satellite. Telecronaca affidata a Dario Massara e Luca Pellegrini. In alternativa, il match sarà fruibile in streaming su Now Tv o Sky Go scaricando le rispettive applicazioni.

NAPOLI SASSUOLO PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G.Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; D.Berardi, Raspadori, Djuricic; Caputo.