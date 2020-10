Sky, Ugolini: “La formazione sarà rinnovata, dentro Petagna e Fabiàn Ruiz avanzato”

Massimo Ugolini, giornalista di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla partita di stasera, che vedrà il Napoli impegnato contro la Real Sociedad in Europa Legue. Di seguito quanto evidenziato:

“Bivio importante per il Napoli. Non è una partita decisiva ma significativa. Formazione rinnovata con tanti cambi, ci sbilanciamo, c’è Petagna dal 1’. Fabiàn in campo con Demme e Lobotka, il sistema di gioco non dovrebbe cambiare. Tiene banco il futuro di Gattuso”