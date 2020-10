Paura per Insigne, problema muscolare e cambio obbligato!

Lorenzo Insigne fa tremare tutti i tifosi del Napoli. Il numero ventiquattro azzurro si è fermato al ventesimo minuto della sfida di Europa League contro la Real Sociedad. Problema muscolare per lui, si teme il riacutizzarsi dell’infortunio che lo aveva costretto ai box nella sfida contro il Genoa. Insigne è apparso visibilmente frustrato, prima di uscire dal campo infatti si è tolto nervosamente la fascia di capitano dal braccio, per cederla a Kalidou Koulibaly. Al suo posto Rino Gattuso ha deciso di far entrare Hirving Lozano. Si attendono ulteriori aggiornamenti sulle condizioni fisiche del capitano del Napoli.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI