Gattuso a Sky: “Sono molto contento della squadra, ma possiamo fare ancora di più. Insigne? Mi ha detto che si è fermato in tempo…”

Ai microfoni di Sky è intervenuto Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, dopo la gara vinta in casa della Real Sociedad, 2^ giornata di Europa League:

“Ci giocavamo il 50%, dopo che ci siamo complicati con l’Az Alkmaar. È una squadra che sta in salute, ha cambiato modo di venirci a prendere, ci hanno messo in difficoltà, ci venivano a prendere diversamente di come fanno in campionato, potevamo fare diversamente, ma ci sta, sono una squadra forte, complimenti ai miei ragazzi che hanno fatto una gara solida, da rivedere a livello qualitativo.

Dopo 20-25 minuti abbiamo cambiato, non siamo andati più a prenderli, li abbiamo aspettati, Lobotka faceva la mezza punta e qualche volta l’ha fatto bene, qualche volta no. Penso che abbiamo fatto bene.

Insigne? Parlando con lui, dice che si è fermato in tempo. Domani lo valutiamo, ma è non penso che sia grave come l’ultima volta.

Squadra da scudetto? Sinceramente non lo so, forse si forse no, ho la sensazione che ho una squadra che lavora con grande serietà, una squadra molto forte e posso permettermi quello che sto facendo, mi danno molta sicurezza. Vorrei giocare in maniera diversa quando veniamo a giocare in questi stadi qua. La squadra mi è piaciuta, però se vuoi diventare una squadra forte, una grande squadra, si deve cambiare qualcosa. Una grande partita a livello tattico, ma potevamo svilupparla in maniera migliore. Alleno una squadra forte, non so se possiamo puntare allo scudetto, ma l’importante è arrivare in Champions League. Stiamo vivendo una situazione strana, non solo noi, quindi pensiamo a partita dopo partita, allenarci, fare vita sana e non rischiare nulla.

C’è una base perché sono ragazzi perbene. Con il tempo sono migliorato, ma sono un allenatore pane a pane, vino a vino, sono disposto a dare tutto per i miei calciatori, ma voglio vedere serietà, rispetto, lavoro e questa squadra la sento mia e so che possono fare. È una squadra che quando vuole proporre qualcosa lo fa con grande intensità, qualità. Ci sono giocatori che stanno dando dentro anche se non giocano parecchio come Demme, Lobotka, Petagna.

Lozano? Ma Chucky aveva un problema. Io lo ricordo quando giocava nel Psv e non è che Giuntoli e la società spendevano 40 e passa milioni per un giocatore. Aveva un problema, non riusciva a tenersi in piedi, deve essere sempre pronto e allenato al 100%, ma è merito suo non mio.

Domani è il compleanno di Diego Maradona, volevo fare tantissimi auguri a un campione”.