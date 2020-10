Il Mattino – Rinnovo Gattuso: manca l’accordo, ma c’è ottimismo

Sulle pagine de Il Mattino sono riportate oggi le ultime notizie riguardo la situazione del rinnovo di Gattuso. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“L’ora della verità. Sullo sfondo, il rinnovo di Gattuso. La fiducia del presidente è totale e durante la visita di ieri a Castelvolturno non poteva non scapparci la battuta. Ma quello non era il momento di pensare a contratti e clausole, e Gattuso è stato già chiaro con la società: sì al rinnovo, ma senza clausole. Finché non ci sarà l’accordo tarderà la firma, ma c’è ottimismo da entrambe le parti“.